Пхеньян поставил США условия для возобновления диалога

Северная Корея была "обманута" Штатами, но это больше не повторится, заявили в Пхеньяне.

Северная Корея готова возобновить переговоры о денуклеаризации только при выполнении США всех требований, которые ранее были выдвинуты. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, которое в субботу, 11 января, опубликовало ЦТАК.

"Возобновление диалога между КНДР и США возможно только при условии абсолютного согласия последних по вопросам, поднятым первым, но мы хорошо знаем, что США не готовы и не могут этого сделать", - говорится в заявлении.

По словам Ким Ге Гвана, в КНДР считают, что были "обмануты США" в ходе продолжавшихся контактов между странами после саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре в июне 2018 года. При этом представитель МИД назвал прошедшие с того момента полтора года "потерянным временем" для страны. "Совершенно ясно, что мы никогда больше не потеряем время и не дадим себя обмануть американской уловкой, как в прошлом", - подчеркнул он.

"Больше никогда не будет таких переговоров, как саммит во Вьетнаме, на котором мы предлагали обменять ключевой ядерный объект нашей страны на снятие некоторых санкций ООН в попытке хотя бы немного уменьшить страдания мирных граждан. Мы не заинтересованы в подобных переговорах, где есть только одностороннее давление, и у нас нет желания вести переговоры об обмене одного на другое, подобно торговцам". - говорится в заявлении.

В Пхеньяне признали, что у лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа "неплохие" отношения, но для возобновления диалога между двумя странами этого не достаточно.

Накануне стало известно, что Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения, который тот отмечал 8 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet