Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана

Под блокировку попал лишь англоязычный микроблог Али Хаменеи. Три других страницы продолжают работать.

Администрация соцсети Twitter заблокировала официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.

"Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено", - сообщается на странице Twitter Хаменеи.

В то же время, страницы руководителя Ирана на фарси, французском и арабском языках по-прежнему работают.

Перед этим СМИ сообщали, что американская компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку иранского генерала корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана Хаменеи назвал "пощечиной" удар по базам США в Ираке.

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