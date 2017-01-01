Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана
Администрация соцсети Twitter заблокировала официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.
"Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено", - сообщается на странице Twitter Хаменеи.
В то же время, страницы руководителя Ирана на фарси, французском и арабском языках по-прежнему работают.
Перед этим СМИ сообщали, что американская компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку иранского генерала корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Ранее сообщалось, что лидер Ирана Хаменеи назвал "пощечиной" удар по базам США в Ираке.
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