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Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана

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Под блокировку попал лишь англоязычный микроблог Али Хаменеи. Три других страницы продолжают работать.
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи
Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи

Администрация соцсети Twitter заблокировала официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.

"Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено", - сообщается на странице Twitter Хаменеи.

В то же время, страницы руководителя Ирана на фарси, французском и арабском языках по-прежнему работают.

Перед этим СМИ сообщали, что американская компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку иранского генерала корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана Хаменеи назвал "пощечиной" удар по базам США в Ираке.

 

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Теги: Иран, twitter, соцсети, блокировка
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Источник: korrespondent.net

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