Три украинца погибли в ДТП в России

Авария произошла в Орловской области. На трассе столкнулись микроавтобус и автомобиль. Из-за снегопада водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В ДТП в Орловской области в России погибли три украинца. Об этом со ссылкой на ГИБДД России сообщает ТАСС в субботу, 11 января.

"На 400-м км автодороги Крым водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован на Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести", - сообщил источник.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.

Напомним, что ранее под Дубно произошло ДТП с четырьмя авто, три человека пострадали. Один автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами. По внешним признакам полиция определила, что водитель, спровоцировавший аварию, был сильно пьян.

Также сообщалось, что в Кривом Роге пьяная женщина сбила двух пешеходов на переходе и сбежала. Вскоре полиция задержала женщину по подозрению в смертельном ДТП. Ей грозит до 10 лет заключения.

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