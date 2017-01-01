СМИ назвали имя посла ЕС в Британии после Brexit

Португальский политик возглавит делегацию, которая начнет работу с февраля и фактически станет посольством Евросоюза в Лондоне.

Послом Европейского Союза в Великобритании после Brexit станет дипломат из Португалии Жуан Вале де Алмейда. Об этом в субботу, 11 января, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Де Алмейда возглавит делегацию, которая начнет работу 1 февраля.

Отмечается, что в день Brexit, 31 января, офис Комиссии в Лондоне будет закрыт, а на следующий день на его месте появится новая делегация ЕС по образцу дипломатической миссии в Вашингтоне.

Делегация станет посольством, которым управляет Европейская служба внешних действий, внешнеполитическое подразделение ЕС.

Посольство будет располагаться в нынешнем офисе Комиссии в Вестминстере. "Подготовка к открытию новой делегации ЕС в Соединенном Королевстве в настоящее время завершается", - сказал представитель ЕС.

Пресс-секретарь сообщил, что в новом посольстве первоначально будут работать 26 человек из ЕСВД и Комиссии. Это чуть менее трети от численности делегации ЕС в Вашингтоне, в которой работает около 90 человек, хотя только 30 из них являются европейскими дипломатами.

Окончательный мандат посольства будет определен в Брюсселе на следующей неделе.

Справка. Жуан Вале де Алмейда ранее был посланником ЕС в Организации Объединенных Наций и в США и имеет многолетнюю карьеру в ЕС, включая должность генерального директора Еврокомиссии и главы кабинета бывшего президента Жозе Мануэля Баррозу.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.

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