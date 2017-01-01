Иранский посол извинился за отрицание сбивания самолета

Дипломат принес извинения за "неверное суждение", которое он высказал, заявив, что иранские военные не могли сбить пассажирский самолет.

Иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад извинился за свои слова о том, что украинский самолет не мог быть сбит ракетой. Об этом он в субботу, 11 января, написал в Twitter.

"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал неверное суждение", - написал он.

Баидинежад напомнил, что "огласил в пятницу выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить украинский самолет".

Такое заявление Баидинежад ранее сделал в интервью телеканалу Sky News.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

Ранее сообщалось, что иранские военные признали, что украинский авиалайнер был сбит их ракетой.

Иран признал, что сбил самолет МАУ. Но обвинил США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet