Премьер Швеции требует привлечь Иран к ответственности за сбитый самолет

Заявление Ирана дает повод для тщательного и прозрачного расследования, считает Стефан Левен.

Иран должен понести ответственность за сбитый самолет Boeing компании МАУ, даже если это произошло по ошибке. Об этом говорится в письменном заявлении премьер-министра Швеции Стефана Левена, сообщает издание Dagens Nyheter в субботу, 11 января.

"То, что самолет был сбит – это ужасно и неприемлемо. Тот факт, что гражданский самолет был сбит, должен вызвать осуждение. Иран должен понести полную ответственность, в том числе перед теми, кого затронуло (произошедшее – ред.)", – заявил Левен.

Премьер также призвал провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

"Иран взял на себя ответственность за то, что самолет был сбит. Иран утверждает, что самолет был сбит по ошибке. Это заявление дает повод для тщательного и прозрачного расследования, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего", – добавил глава шведского правительства.

Напомним, утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

Как известно, среди погибших пассажиров самолета 10 граждан Швеции.

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