У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: 12 жертв

В районе острова Паксос продолжается спасательная операция с участием патрульных судов и вертолетов.

На борту лодки находились до 50 человек Getty Images

На западном побережье Греции в Ионическом море затонула лодка с мигрантами на борту. Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление береговой охраны Греции в субботу, 11 января.

Инцидент произошел возле острова Паксос. На борту судна находились до 50 человек. На данный момент сообщается о спасении 21 мигранта.

В районе кораблекрушения продолжается спасательная операция с участием патрульных судов и нескольких вертолетов.

Напомним, в конце декабря в Ла-Манше пограничники и береговая охрана Британии смогли спасти 49 мигрантов. Люди из Ирана, Ирака и Афганистана плыли на четырех лодках.

Ранее в Турции на озере Ван семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Более 60 человек доставили в больницы и приюты.

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