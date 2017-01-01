Крушение самолета: в Афганистане уточнили количество погибших сограждан
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в аваикатастрофе под Тегераном погибли 13 граждан страны, а не четыре, как сообщалось ранее. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеканал TOLO news.
"К сожалению, среди жертв авиакатастрофы под Тегераном - 13 граждан Афганистана", - сказал Гани.
Афганский президент в своем обращении также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.
Одновременно Гани поручил правительству страны "собрать информацию о родственниках и членах семей жертв авиакатастрофы, проживающих в Афганистане, для оказания им необходимой поддержки".
Ранее в Канада заявили, что жертвами крушения самолета стали 57 канадцев, а не 63, как сообщалось изначально.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.
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