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Крушение самолета: в Афганистане уточнили количество погибших сограждан

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Среди жертв авиакатастрофы 13 человек были гражданами Афганистана, а не четверо, как сообщалось ранее.
Место крушения самолета МАУ в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в аваикатастрофе под Тегераном погибли 13 граждан страны, а не четыре, как сообщалось ранее. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеканал TOLO news.

"К сожалению, среди жертв авиакатастрофы под Тегераном - 13 граждан Афганистана", - сказал Гани.

Афганский президент в своем обращении также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Одновременно Гани поручил правительству страны "собрать информацию о родственниках и членах семей жертв авиакатастрофы, проживающих в Афганистане, для оказания им необходимой поддержки".

Ранее в Канада заявили, что жертвами крушения самолета стали 57 канадцев, а не 63, как сообщалось изначально.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана самолет Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

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Теги: авиакатастрофа, Афганистан, Иран, жертвы, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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