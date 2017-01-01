Польша: Санкции США не остановят Северный поток-2

Санкции могут "затянуть, но не прекратить" строительство российского газопровода, считает польский премьер.

Американские санкции не смогут остановить строительство газопровода Северный поток-2, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, сообщает DW.

Он отметил, что не имеет большой надежды, что этот проект смогут остановить санкции со стороны США. Они могут "затянуть, но не прекратить" строительство газопровода, считает премьер.

"Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство Северного потока-2 вообще никогда не начиналось", - сказал Моравецкий.

"Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа", - добавил он.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого иностранные подрядчики прекратили строительство. В России пока не называют новых сроков завершения проекта.

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