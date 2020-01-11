Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В КСИР заявили, что просили отменить гражданские полеты в ночь обстрела

Комментариев: 2
Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана незадолго до сбивания украинского самолета просили закрыть небо для гражданских самолетов.
Место крушения самолета
Место крушения самолета
Кристо Грозев / Twitter

Военные Ирана заявили, что требовали прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по базах США в Ираке, но их требование не было выполнено. Об этом в субботу, 11 января, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает телеканал Аль-Джазира.

"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - сказал Хаджизаде.

Напомним, КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что хотел умереть, когда узнал о том, что вместо ракеты был сбит пассажирский самолет.

Ранее президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, ракета, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мока    11.01.2020, 14:17
Оценка:  -1
Мока
Генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что хотел умереть, когда узнал о том, что вместо ракеты был сбит пассажирский самолет. Вопрос- почему не умер? Кишка тонка.?
Lyonya-Space    11.01.2020, 14:24
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Хотеть жениться - это ещё не значит жениться.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь