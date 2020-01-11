В КСИР заявили, что просили отменить гражданские полеты в ночь обстрела
Военные Ирана заявили, что требовали прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по базах США в Ираке, но их требование не было выполнено. Об этом в субботу, 11 января, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает телеканал Аль-Джазира.
"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - сказал Хаджизаде.
Напомним, КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что хотел умереть, когда узнал о том, что вместо ракеты был сбит пассажирский самолет.
Ранее президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.
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