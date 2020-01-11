В КСИР заявили, что просили отменить гражданские полеты в ночь обстрела

Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана незадолго до сбивания украинского самолета просили закрыть небо для гражданских самолетов.

Военные Ирана заявили, что требовали прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по базах США в Ираке, но их требование не было выполнено. Об этом в субботу, 11 января, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает телеканал Аль-Джазира.

"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - сказал Хаджизаде.

Напомним, КСИР взял ответственность за сбитый самолет МАУ. Генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что хотел умереть, когда узнал о том, что вместо ракеты был сбит пассажирский самолет.

Ранее президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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