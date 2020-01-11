СМИ показали вероятный запуск ракеты по самолету
Иранские власти признали, что пассажирский самолет сбили военные, приняв его за крылатую ракету.
Иранские СМИ опубликовали видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому самолету в Тегеране. Запись в субботу, 11 января, опубликована в Twitter Iran News Wire.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.
Video shows the #Iran regime's rocket launch against the Ukranian commercial airliner, flight #PT752, that killed 176 people. The person who published the video said he hadn't come forward with the footage before due to fear from the regime's security institutions. pic.twitter.com/zKsC2PGQkU— Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020
Ранее иранские власти признали, что самолет был сбит военными.
Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Как заявил командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету.
По его словам, ракету выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана. Он не смог связаться с начальством из-за технических неполадок и принял решение открыть огонь.
"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", - заявил Хаджизаде.
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