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СМИ показали вероятный запуск ракеты по самолету

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Иранские власти признали, что пассажирский самолет сбили военные, приняв его за крылатую ракету.
Иранские СМИ опубликовали видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому самолету в Тегеране. Запись в субботу, 11 января, опубликована в Twitter Iran News Wire.
 
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден старт ракеты, после чего следует вспышка.
 
 
Ранее иранские власти признали, что самолет был сбит военными
 
Ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Как заявил командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету.
 
По его словам, ракету выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана. Он не смог связаться с начальством из-за технических неполадок и принял решение открыть огонь.
 
"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", - заявил Хаджизаде.
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, ракета, видео, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    11.01.2020, 14:23
Оценка:  +4
Lyonya-Space
"Он не смог связаться с начальством из-за технических неполадок и принял решение открыть огонь"
Где-то кто-то на ветках писал, что "куда им ещё и ядрёное оружие?"
Абсолютно поддерживаю!
Факелами от горы к горе передают сигнал тревоги...
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