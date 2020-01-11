Сотрудники Amazon следили за людьми через их камеры

Amazon пришлось уволить четверых своих сотрудников после того, как выяснилось, что они преступили свои полномочия и следили за людьми через их домашние камеры.

Компания Amazon уволила четырех сотрудников за то, что они следили за людьми через их домашние камеры видеонаблюдения Ring, пишет Faina Idea.

Правоохранители США заинтересовались информацией на форумах. Там пользователи жаловались на то, что их камеры Ring были взломаны.

Полиция затребовала у гиганта подробный отчет по использованию данных камер видеонаблюдения. Данные попали в сеть и выяснилось, что за последние четыре года корпорация была вынуждена уволить четырех различных сотрудников, которые были уличены в злоупотреблении доступом к чужим камерам Ring, а следовательно и в злоупотреблении доступом к видеоданным пользователей.

При этом Amazon отрицает, что камеры Ring подвергались взлому со стороны третьих лиц.

"Amazon теперь собирается провести целый ряд внутренних проверок с целью выяснить, действительно ли кто-то из сотрудников занимался не только слежкой за людьми через их камеры, но и промышлял взломом этих самых камер", - говорится в письме компании сенаторам, которые отправили Amazon письмо с сомнениями в методах безопасности гиганта.

Ранее мы писали, что Amazon продлил сериал по мотивам Властелина колец.

Также сообщалось, что компания Amazon подала судебный иск, которым хочет оспорить передачу Microsoft контракта на создание облачных технологий для Пентагона.

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