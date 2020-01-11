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Крушение самолета: глава МИД Канады возглавил группу по расследованию

Комментариев: 1
Международная группа провела телефонную конференцию. Участниками разговора были представители Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Британии.
Франсуа-Филипп Шампань активно занимается катастрофой самолета МАУ
Франсуа-Филипп Шампань активно занимается катастрофой самолета МАУ

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань возглавил международную группу по координации расследования крушения самолета компании МАУ в Иране. Об этом сообщило правительство Канады вечером в пятницу, 10 января.

Отмечается, что международная группа провела телефонную конференцию. Участниками разговора были также представители Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Все страны-участники согласны с необходимостью полного и прозрачного расследования причин смертельной катастрофы с целью, чтобы семьи и близкие могли получить ответы, на которые они заслуживают", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что в ближайшие дни и недели страны международной группы продолжат тесно контактировать и сотрудничать.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

У 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, Канада, МИД, Тегеран, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zэsty    11.01.2020, 15:17
Оценка:  0
Zэsty
Может кто объяснить,почему в перечне погибших граждане Германии есть,а в соболезновании Зе и во всех комиссиях о Германии упоминаний нет?
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