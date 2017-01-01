В Индии при взрыве погибли восемь человек
В Индии не менее восьми человек погибли и несколько получили ранения и травмы в результате взрыва на фабрике компании по производству медицинского газа в штате Гуджарат. Об этом сообщает информационное агентство PTI в субботу, 11 января.
Взрыв произошел около 11 утра по местному времени на предприятии компании Aits Industries Limited в округе Вадодара.
В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, ведутся спасательные работы. Причины взрыва пока выясняются.
Ранее в Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Тогда погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание фабрики было полностью разрушено.
Также на химическом заводе в индийском штате Махараштра прогремел взрыв, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали.
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