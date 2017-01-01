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В Хорватии сгорел дом престарелых, есть жертвы

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Пожар произошел в деревянном здании, в котором на момент инцидента находились 20 человек. В результате ЧП есть шесть жертв.
В настоящее время пожар ликвидирован
В настоящее время пожар ликвидирован
washingtontimes.com

В северной части Хорватии произошел пожар в доме пристарелых, в результате погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.

Пламя вспыхнуло около 5 часов утра в субботу, 11 января.

СМИ сообщили, что пожар вспыхнул в деревянном доме рядом с главным здание. На момент инцидента там находились 20 человек.

Огонь полностью разрушил дом, сохранились только наружные кирпичные стены и несколько балок крыши.

Ранее сообщалось, что три человека погибли на пожаре в Одесской области. Строительный вагончик с людьми тушили менее часа, в результате пожара три человека погибли.

Напомним, в пожаре под Киевом погибли три человека. Огонь вспыхнул на территории дачного кооператива в Вышгородском районе.

 

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Теги: Хорватия, пенсионер, пожар, пенсионеры, жертвы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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