СНБО: Ракета попала в кабину, пилоты погибли сразу

Украина знала, что самолет сбили ракетой, еще до того, как об этом заявили в других странах, говорит Данилов.

У Украины были доказательства ракетного удара по самолету МАУ в Иране еще до того, как об этом заявили в других странах. Об этом в субботу, 11 января, заявил Алексей Данилова в комментарии ВВС Украина

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - сказал он.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты", - говорит глава СНБО.

"И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - отметил он.

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы уже имели это (доказательства - ред.) на украинской стороне", - заявил Данилов.

"Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", - подчеркнул он.

На этих же фото, по словам серетаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - сказал Данилов.

Фото: Офис президента

Он также сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

Как сообщалось, ответственность за сбитие самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Как заявил командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету. По его словам, ракету выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана. Он не смог связаться с начальством из-за технических неполадок и принял решение открыть огонь. "У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", - заявил Хаджизаде.

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