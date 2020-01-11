Госдеп назвал "катастрофой" получение Ираном ядерного оружия

Если Иран получит ядерное оружие, это будет катастрофа для Ближнего Востока, считают в Госдепе и призывают другие государства понимать важность прекращения иранской ядерной программы.

Ядерное оружие у Ирана будет катастрофой для Ближнего Востока. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Ирану, старший советник госсекретаря Брайан Хук, передает Укринформ в субботу, 11 января.



"Исламская республика Иран - это крупнейший в мире государственный спонсор терроризма, расположенный в самом нестабильном регионе мира. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие. Это было бы катастрофой для Ближнего Востока", - заявил дипломат.

Для всех стран в мире также необходимо понимать важность прекращения иранской программы испытаний и производства баллистических ракет, что также несет угрозу региону, подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, что ранее во Франции спрогнозировали, когда Иран может получить ядерное оружие. Министры иностранных дел стран ЕС проведут экстренное совещание, чтобы обсудить пути снижения конфронтации между США и Ираном.

Также сообщалось, что в Иране рассказали об отношении к ядерному оружию. Тегеран вышел из ядерной сделки, однако не заинтересован в создании ядерного оружия, заявил постпред страны в ООН.

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