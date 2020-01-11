В США отреагировали на признание Ирана в сбитии самолета

К гибели людей пассажирского самолета МАУ привели "безрассудные действия Ирана". Об этом в субботу, 11 января, заявил представитель американской администрации, сообщает ТАСС .

"Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия", - сказал он.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - добавил чиновник.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные.

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.