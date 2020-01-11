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В США отреагировали на признание Ирана в сбитии самолета

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Иран совершил "ужасную ошибку", которая имела "разрушительные последствия", заявили в Вашингтоне.
В США отреагировали на признание Ирана в сбитии самолета

К гибели людей пассажирского самолета МАУ привели "безрассудные действия Ирана". Об этом в субботу, 11 января, заявил представитель американской администрации, сообщает ТАСС.

"Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия", - сказал он.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - добавил чиновник.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, Иран, самолет, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    11.01.2020, 17:55
Оценка:  0
Gidnyk
Помнится когда американцы сбили иранский пассажирский самолет они даже не извинились. Не им оценки давать. Молчали бы уже.
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