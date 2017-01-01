Путин обсудил с Меркель Украину, Иран и Ливию

Встреча лидеров России и Германии продолжались около четырех часов. Путин и Меркель обсудили ряд глобальных тем.

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с немецким канцлеров Ангелой Меркель. Лидеры стран рассказали о переговорах на пресс-конференции в субботу, 11 января.

Так, Путин и Меркель обсудили ряд вопросов, среди которых ситуация на Донбассе, иранская ядерная программа, война в Ливии, ситуация в Сирии, а также строительство Северного потока-2.

"В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - заявил Путин.

Российский президент выразил надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе будет катастрофа.

Также Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.

В свою очередь, Меркель заявила о необходимости достроить Северный поток-2."Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от Северного потока. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - заявила Меркель.

Также Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину и заключение нового котранкта.

Переговоры лидеров России и Германии продолжались около четырех часов.

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