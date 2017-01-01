В Иране вспыхнули протесты после признания военных

Сотни иранских демонстрантов требуют отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

В Тегеране сотни протестующих, в частности студенты, вышли на акцию протеста после признания властей Ирана о запуске ракеты по украинскому самолету, сообщает Reuters.

Демонстранты потребовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Акция проходит под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".

Люди также протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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