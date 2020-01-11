Меркель ответила на признания Ирана о ракете

Виновные за авиакатастрофу, которые понесут ответственность, найдены, сообщила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо будет обсудить все последствия после признания Ираном вины за крушение украинского самолета. Об этом она сообщила после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть", - сказала Меркель.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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