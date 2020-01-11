Меркель ответила на признания Ирана о ракете
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо будет обсудить все последствия после признания Ираном вины за крушение украинского самолета. Об этом она сообщила после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть", - сказала Меркель.
Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные.
Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.
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