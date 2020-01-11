Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель ответила на признания Ирана о ракете

Комментариев: 1
Виновные за авиакатастрофу, которые понесут ответственность, найдены, сообщила канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо будет обсудить все последствия после признания Ираном вины за крушение украинского самолета. Об этом она сообщила после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть", - сказала Меркель.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, ракета, Меркель, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
DrFreeman    11.01.2020, 18:44
Оценка:  +10
DrFreeman
всем все сойдет с рук на таком уровне, но людей уже не вернуть. даже Иран признал сбитый самолет, но кацапы сбитый боинг отрицают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь