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Путин оценил сроки достройки Северного потока-2

Комментариев: 5
Россия достроит газопровод своими силами, но для этого понадобится не менее года, считает Путин.
Меркель прилетела в Москву к Путину
Меркель прилетела в Москву к Путину

Газопровод Северный поток-2 достроят к концу текущего года или в начале следующего, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

При этом Путин не сомневается, что РФ сможет достроить газопровод самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. "Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи", - сказал он.

Президент РФ признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заключил Путин.

Он также поблагодарил Германию за поддержку проекта.

В свою очередь, Меркель выступила в поддержу Северного потока-2. "Это - экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным", - отметила она.

По ее словам, Германия не поддерживает санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников "Северного потока - 2".

По ее словам, Берлин не видит односторонней зависимости от России в вопросах поставок газа.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого иностранные подрядчики прекратили строительство. В России пока не называют новых сроков завершения проекта.

 

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Теги: Россия, газ, Путин, Германия, Меркель, Северный поток
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Michael2811    11.01.2020, 19:11
Оценка:  -5
Michael2811
Самое интересное в этой истории....Это как и С Крымским мостом. В постройке Крымского моста большое колличество рабочих было из Украины!!! гггггг. И на морских трубоукладчиках полно моряков украинцев....ГГГГГГГГ !
Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 18:59
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Мокши обещали быть на Луне еще в 2015 году, но до сих пор не вылетели.
ВыВсеВрете+    11.01.2020, 19:11
Оценка:  -5
ВыВсеВрете+
А пиндосы обещали построть на луне базы, а воз и нынче там.
Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 19:20
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Не обещали, не пиzди, мокша
Michael2811    11.01.2020, 19:26
Оценка:  -7
Michael2811
Кое кто обещал войну в Украине закончить!....КОГДА ЗАКОНЧИТЬ ??? Это не сказал !
Michael2811    11.01.2020, 19:51
Оценка:  -6
Michael2811
А сколько раз было сказанно ,Остаточнэ прощавай??????,, Ну и ?????
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