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В сбитом самолете МАУ погибли канадские ученые

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На сбитом украинском самолете летели канадцы, которые были частью "огромной утечки мозгов" из Ирана.
Погибшие канадцы
Погибшие канадцы
Getty Images

В результате крушения украинского пассажирского самолета в Иране погибла группа канадских ученых и студентов. Об этом в колонке на сайте CBC рассказал профессор Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который является представителем иранской диаспоры Канады. 

По его словам, значительная часть погибших граждан Канады иранского происхождения были учеными, профессорами, докторами и студентами престижных канадских вузов. 

По словам Ахавана, эти амбициозные люди были частью так называемой "огромной утечки мозгов" из Ирана, которые выбрали Канаду, чтобы в этой стране "начать новую жизнь".

Профессор добавил, что эта трагедия коснулась иранской диаспоры по всей стране - от Восточного до Западного побережья Канады.

По данным телеканала CBC, погибшие выходцы из Ирана проживали в шести регионах страны: провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио.

Среди них семейная пара профессоров Университета Альберты Мойджан Данешманд и Педрам Мусави, которые летели в Канаду с двумя дочерьми, лектор Онтарийского технического университета Разгар Рахими (погиб с женой и дочерью), а также десятки студентов и выпускников престижных технических канадских вузов, докторов наук, инженеров, биологов, школьных учителей и врачей.

Отметим, изначально сообщалось о гибели 63 канадских граждан, но позже власти уточнили, что на самолете летели 57 жителей страны.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, ученые, Канада, студенты, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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