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ЕС сделал заявление после признания Ираном вины

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Европейский союз рассчитывает на сотрудничество Тегерана и прозрачное расследование авиакатастрофы.
ЕС прокомментировал признание Ирана
ЕС прокомментировал признание Ирана

Иран должен полностью сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в расследовании катастрофы украинского самолета. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз принял к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января. Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", - говорится в заявлении.

"Ввиду обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия", - отметили в ЕС.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные

Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

 

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Теги: авиакатастрофа, ЕС, Иран, самолет, Евросоюз, ракета, крушение, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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