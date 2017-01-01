ДТП с украинцами в России: в МИД уточнили данные о жертвах

В автокатастрофе погибла одна гражданка Украины, еще шестеро получили травмы, сообщили в ведомстве. Консульство Украины поддерживает связь с местными властями и родственниками пострадавших.

В МИД уточнили, что в ДТП в России попали восемь граждан Украины rian.com.ua

В ДТП в Орловской области в России попали восемь украинцев. Такую информацию предоставили в МИД Украины, передает УНИАН в субботу, 11 января.

Как сообщает посольство Украины в России, 11 января в 10:40 по местному времени на 399 км автотрассы М2 в Кромском районе Орловской области произошло ДТП.

"По предварительной информации старшего оперативного дежурного МЧС РФ по Орловской области, микроавтобус с украинскими государственными автомобильными номерами, осуществлявший рейс Днепр - Москва, столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе в момент столкновения находились 9 человек вместе с водителем (восемь граждан Украины и один - РФ)", - заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

В результате ДТП одна гражданка Украины погибла и шесть получили травмы различной степени тяжести. Сейчас травмированные граждане доставлены в Кромскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Консульский отдел посольства Украины в Российской Федерации (ПУ в РФ) находится на постоянной связи с подразделениями ГАИ и МЧС по Орловской области, а также близкими и родными пострадавших", - подчеркнул Погорельцев.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в РФ.

Ранее российские СМИ сообщили, что три украинца погибли в ДТП в России. На трассе столкнулись микроавтобус и автомобиль. Из-за снегопада водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Напомним, что на Волыни 10 человек пострадали при столкновении двух авто. Три человека, включая одного ребенка, были зажаты конструкциями деформированного авто ВАЗ.

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