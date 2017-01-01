Шансов мало. Чем закончится импичмент Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на следующей неделе передаст в Сенат статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

За событиями вокруг противостояния Ирана и США на второй план отошел процесс импичмента президента Дональда Трампа. Но уже на следующей неделе борьба вокруг импичмента активизируется. Материалы по делу против Трампа передадут в Сенат.

Корреспондент.net разбирался в шансах Дональда покинуть Белый Дом.

Процедура

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на следующей неделе передаст в Сенат статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. 14 января состоится еженедельная встреча конгрессменов, представляющих Демократическую партию, на которой будет принято решение о дальнейших действиях.

19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс.

Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов - не менее 67 голосов.

Ранее предполагалось, что конгрессмены в день голосования по статьям импичмента рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако до настоящего момента резолюция так и не был утверждена. По словам Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать в Сенат статьи, пока не узнают, "что будет представлять собой процесс".

Чем занимается Трамп

Трамп назвал все дело против него "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом". Глава Белого Дома рассчитывает, что процедура рассмотрения в верхней палате Конгресса обвинений в его адрес займет от силы одну неделю.

С точки зрения Трампа, судебное разбирательство в Сенате продлится дольше, если для дачи показаний будет вызван сотрудник американских спецслужб, чей доклад о содержании телефонного разговора президентов США и Украины послужил отправной точкой для попытки демократов в Конгрессе отстранить от должности действующего главу государства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы вызвали информатора, который исчез, и второго информатора, который тоже куда-то подевался", - отметил Трамп. Он также выразил желание задать неудобные вопросы генеральному инспектору Министерства юстиции Майклу Хоровитцу, опубликовавшему доклад об обстоятельствах начала слежки за предвыборным штабом Трампа в 2016 году.

Трамп уверен в том, что исход импичмента уже предопределен его решением опубликовать стенограмму июльского разговора с Владимиром Зеленским и "заявлением президента Украины о том, что он (Трамп) не совершил ничего плохого".

Нэнси Пелоси хозяин Белого дома назвал "худшим в истории США спикером Палаты представителей".

Новые свидетели

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа в Сенате. "Я пришел к выводу, что если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Болтон.

Вместе с тем сам Трамп готов воспользоваться полномочиями исполнительной ветви власти, чтобы не позволить Болтону дать показания Сенату в рамках процедуры импичмента. "Нельзя, чтобы он объяснял все мои заявления, затрагивающие вопросы национальной безопасности касательно России, Китая, Северной Кореи - всего. Мы просто не можем пойти на такое", - пояснил Трамп, уточнив, что он бы не противился даче показаний любого сотрудника администрации США, если бы речь не шла об американском институте президентства.

Готов свидетельствовать в Сенате в рамках процедуры импичмента и лидер предвыборной гонки от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден.

Вопрос вызвать Байдена свидетельствовать в рамках импичмента возник потому, что его сын, Хантер, находился в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, а сам экс-вице-президент призывал уволить бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина. Обвинения в давлении на руководство Украины с требованием расследовать эти два обстоятельства и связь между ними находится в центре импичмента.

Сначала Байден отказывался от участия в рассмотрение процедуры импичмента, объясняя это тем, что считает свой вызов попыткой отвлечь внимание от действий президента Трампа.

"Это все задумано, чтобы дать Трампу возможность сделать то, что он делал всю жизнь: отвести от него фокус внимания, - заявил он. - Мы до сих пор всю жизнь играли его игру, и на этом построена вся его карьера".

Бывший вице-президент считает, что у Сената нет достаточных оснований для его вызова. "Основания их решения вызвать меня невероятно сомнительны", - заявил политик.

Однако позже Байден поменял свое мнение и заявил, что будет свидетельствовать, если его вызовут: "Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и затем как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Тут нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий".

Шансы

При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. То есть для успеха импичмента сразу 20 республиканцев должны проголосовать против своего же однопартийца.

“Очевидно, что республиканцы в Верхней палате Конгресса не собираются выносить импичмент Трампу, — считает российский эксперт Василий Карпунин. — Все происходящее является заранее проводимой политической борьбой перед выборами президента США в ноябре 2020 года. Чем больше в СМИ будет публикаций, в которых рядом окажутся слова «Трамп» и «импичмент», тем больше политических очков, как считают демократы, они заработают”.

