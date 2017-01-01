Вице-президент Ирана назвал крушение самолета "национальной трагедией"

Эсхак Джахангири призвал к проведению "серьезного, прозрачного расследования причин этой воздушного несчастья".

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири назвал крушение самолета в Тегеране "национальной трагедией". Об этом сообщает информационное агентство IRNA в субботу, 11 января.

"Мы должны поставить себя на место семей жертв, иранских граждан и официальных лиц, чтобы быть чувствительными к масштабам этой национальной трагедии", - подчеркнул Джахангири.

Чиновник также призвал к проведению серьезного и прозрачного расследования причин крушения самолета, а также выразил соболезнования членам семей погибших.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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