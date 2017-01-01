Парламент Северной Ирландии соберется после трехлетнего перерыва

Партии поддержали проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами.

Парламент Северной Ирландии возобновил свою работу в эту субботу после трехлетнего перерыва, который был вызван конфликтом между двумя влиятельными местными партиями - республиканцами и унионистами. Об этом сообщает SkyNews.

"Ассамблея Северной Ирландии снова вернулась к работе после того, как еще три года тому назад предыдущая парламентская коалиция распалась. Республиканская партия Sinn Fein и унионистская DUP наконец смогли восстановить свою коалицию после переговоров", - говорится в сообщении.

Полноценное функционирование законодательной и исполнительной власти в этом британском регионе возобновилось - пост первого министра заняла Арен Фостер из партии DUP, а её заместителем стала Мишель О'Нейл из Sinn Fein.

Обе конкурирующие политические силы поддержали широкое компромиссное соглашение, касающееся многих спорных вопросов, в частности использования ирландского языка в регионе.

Предыдущая коалиция в парламенте Северной Ирландии распалась в январе 2017 года из-за серьезного спора между республиканцами и унионистами по поводу проблем в системе зеленой энергетики.

Ранее сообщалось, что британцы согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии. Большинство жителей Великобритании не против голосования по выходу из состава Соединенного Королевства.

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