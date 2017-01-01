Черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиациив в Twitter.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что любые вопросы относительно времени и прогресса расследование - это ответственность иранской стороны.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а такде выплаты компенсаций.

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