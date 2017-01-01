Самолет МАУ сейчас пытаются реконструировать

Украинские эксперты для полного завершения расследования пытаются реконструировать самолет.

Украинский самолет в Иране сейчас пытаются реконструировать для полного завершения расследования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет", - отметил президент.

По словам Зеленского, он договорился с президентом Ирана, то выдаст приказ - максимально быстро, совместно с украинскими экспертами, закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

"Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев черных ящиков. Мы договорились о полной технической и юридической взаимодействие, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а такде выплаты компенсаций.

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