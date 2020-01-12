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Посла Британии задержали на протестах в Тегеране - СМИ

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Роберт Макэр был освобожден через несколько часов. В воскресенье, 12 января, его вызовут в МИД Ирана для дальнейших объяснений.
В Иране вспыхнули протесты после признания властей страны о причине крушения самолета МАУ
В Иране вспыхнули протесты после признания властей страны о причине крушения самолета МАУ
 
Посла Британии в Иране Роберта Макэра на несколько часов задержали за участие в субботних протестах в Тегеране. Об этом 11 января сообщило агентство Tasnim.
 
По информации Tasnim, его обвиняют в призывах к радикальным действиям среди протестующих. В воскресенье Макэра вызовут в МИД Ирана.
 
Ранее у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране протестовали сотни студентов, которые собрались почтить память погибших при крушении самолета МАУ.
 
Они требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе и демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара генерала Касема Сулеймани.
 
В итоге участников митинга разогнала полиция. 
 
Напомним, Boeing 737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы.
 
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.
 
В субботу, 11 января иранские военные заявили, что случайно сбили украинский Boeing. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
 
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Теги: Британия, Иран, митинг, протесты, посол, Великобритания, задержание, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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