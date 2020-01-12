Посла Британии задержали на протестах в Тегеране - СМИ
Роберт Макэр был освобожден через несколько часов. В воскресенье, 12 января, его вызовут в МИД Ирана для дальнейших объяснений.
Посла Британии в Иране Роберта Макэра на несколько часов задержали за участие в субботних протестах в Тегеране. Об этом 11 января сообщило агентство Tasnim.
По информации Tasnim, его обвиняют в призывах к радикальным действиям среди протестующих. В воскресенье Макэра вызовут в МИД Ирана.
Ранее у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране протестовали сотни студентов, которые собрались почтить память погибших при крушении самолета МАУ.
Они требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе и демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара генерала Касема Сулеймани.
В итоге участников митинга разогнала полиция.
Напомним, Boeing 737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы.
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.
В субботу, 11 января иранские военные заявили, что случайно сбили украинский Boeing. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент