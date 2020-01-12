Посла Британии задержали на протестах в Тегеране - СМИ

Роберт Макэр был освобожден через несколько часов. В воскресенье, 12 января, его вызовут в МИД Ирана для дальнейших объяснений.

В Иране вспыхнули протесты после признания властей страны о причине крушения самолета МАУ

Посла Британии в Иране Роберта Макэра на несколько часов задержали за участие в субботних протестах в Тегеране. Об этом 11 января сообщило агентство Tasnim

По информации Tasnim, его обвиняют в призывах к радикальным действиям среди протестующих. В воскресенье Макэра вызовут в МИД Ирана.

Ранее у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране протестовали сотни студентов , которые собрались почтить память погибших при крушении самолета МАУ.

Они требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе и демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара генерала Касема Сулеймани.

В итоге участников митинга разогнала полиция.