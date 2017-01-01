Армия Хафтара объявила о прекращении огня
Ливийская национальная армия согласилась пойти на прекращение боевых действий и операций в западном регионе Ливии.
"Главное командование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января. Намерены придерживаться его при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня. В случае любого нарушения ответ будет жестким", - подчеркнул аль-Мисмари.
Напомним, после встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.
Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа заявило, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны.
Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.
В ответ на это Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.
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