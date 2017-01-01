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Армия Хафтара объявила о прекращении огня

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Ливийская национальная армия согласилась пойти на прекращение боевых действий и операций в западном регионе Ливии.
Командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар
Командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар
 
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара объявила о том, что согласна пойти на прекращение огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, сообщает портал Al Wasat.
 
"Главное командование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января. Намерены придерживаться его при условии, что противоположная сторона будет соблюдать прекращение огня. В случае любого нарушения ответ будет жестким", - подчеркнул аль-Мисмари.
 
Напомним, после встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января.
 
Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа заявило, что поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны. 
 
Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию
 
В ответ на это Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
 
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.

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Теги: Ливия, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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