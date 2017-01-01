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Елизавета II созвала встречу из-за решения принца Гарри и Меган Маркл

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Кроме королевы и герцога Сассекского на семейном собрании будут присутствовать принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.
Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II созвала встречу, посвященную намерению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей. Она запланирована на 13 января, сообщил в субботу телеканал Sky News.

Отмечается, что впервые с момента серьезного кризиса в королевской семье, принц Гарри обсудит сложившуюся ситуацию на семейном собрании.
 
Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем в графстве Норфолк соберутся Елизавета II, принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.
 
По данным телеканала, на закрытой встрече обсудят новый статус герцогов Сассекских, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана.
 
Последнее слово в решении принца и его супруги остается за королевой Елизаветой II.
 
Напомним, 8 января герцоги Сассекские сообщили в Instagram, что намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обести финансовую независимость.
 
В заявлении супружеской четы подчеркивается,что они планируют проживать в Великобритании и США примерно одинаковое количество времени, выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".
 
На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини.

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Теги: Британия, королевская семья Британии, Великобритания, Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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