Елизавета II созвала встречу из-за решения принца Гарри и Меган Маркл

Кроме королевы и герцога Сассекского на семейном собрании будут присутствовать принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

Королева Великобритании Елизавета II созвала встречу, посвященную намерению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей. Она запланирована на 13 января, сообщил в субботу телеканал Sky News.

Отмечается, что впервые с момента серьезного кризиса в королевской семье, принц Гарри обсудит сложившуюся ситуацию на семейном собрании.

Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем в графстве Норфолк соберутся Елизавета II, принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

По данным телеканала, на закрытой встрече обсудят новый статус герцогов Сассекских, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана.

Последнее слово в решении принца и его супруги остается за королевой Елизаветой II.

В заявлении супружеской четы подчеркивается,что они планируют проживать в Великобритании и США примерно одинаковое количество времени, выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини.

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