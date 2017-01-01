Ливийская армия зафиксировала нарушение перемирия
Командующий западным округом ЛНА заявил, что формирования Правительства национального согласия нарушили перемирие на ряде направлений.
"Эти формирования нарушили перемирие на нескольких направлениях, используя все виды оружия, включая артиллерию. Мы по-прежнему привержены указаниям, выданным нам до полуночи, ожидаем новых инструкций", - заявил аль-Газави.
Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. При этом в ЛНА предупредили, что в случае любого нарушения со стороны противника ответ будет жестким.
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