Ливийская армия зафиксировала нарушение перемирия

Командующий западным округом ЛНА заявил, что формирования Правительства национального согласия нарушили перемирие на ряде направлений.

Командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави заявил, что силы Правительства национального согласия Ливии нарушили перемирие, которое вступило в силу в полночь 12 января. Об этом сообщило новостное издание Afrigatenews

"Эти формирования нарушили перемирие на нескольких направлениях, используя все виды оружия, включая артиллерию. Мы по-прежнему привержены указаниям, выданным нам до полуночи, ожидаем новых инструкций", - заявил аль-Газави.

Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. При этом в ЛНА предупредили, что в случае любого нарушения со стороны противника ответ будет жестким.

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