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Ливийская армия зафиксировала нарушение перемирия

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Командующий западным округом ЛНА заявил, что формирования Правительства национального согласия нарушили перемирие на ряде направлений.
Силы, лояльные Правительству национального согласия Ливии
Силы, лояльные Правительству национального согласия Ливии
 
Командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави заявил, что силы Правительства национального согласия Ливии нарушили перемирие, которое вступило в силу в полночь 12 января. Об этом сообщило новостное издание Afrigatenews.
 
"Эти формирования нарушили перемирие на нескольких направлениях, используя все виды оружия, включая артиллерию. Мы по-прежнему привержены указаниям, выданным нам до полуночи, ожидаем новых инструкций", - заявил аль-Газави.
 
Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. При этом в ЛНА предупредили, что в случае любого нарушения со стороны противника ответ будет жестким.

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Теги: Ливия, перемирие
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Источник: korrespondent.net

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