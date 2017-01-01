Атака боевиков в Нигере: погибли почти 90 военных

Ранее власти страны сообщили о 25 погибших военнослужащих и 63 ликвидированных террористах.

По данным представителей служб безопасности Нигера, в городе Ниамей состоялись похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате атаки у границы с Мали.

Отмечается, что это самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.

Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера

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