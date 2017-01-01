Атака боевиков в Нигере: погибли почти 90 военных
Ранее власти страны сообщили о 25 погибших военнослужащих и 63 ликвидированных террористах.
Численность погибших в результате нападения боевиков на военный лагерь на западе Нигера 9 января возросла до 89 человек. Об этом в субботу, 11 января, сообщило агентство Reuters.
По данным представителей служб безопасности Нигера, в городе Ниамей состоялись похороны 89 сотрудников сил безопасности, убитых в результате атаки у границы с Мали.
Отмечается, что это самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.
Нынешнее нападение последовало через месяц после атаки террористов на армейскую базу вблизи границы с Мали, во время которой погиб 71 военнослужащий армии Нигера.
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