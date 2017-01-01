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Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану

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Вашингтон намерен дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим.
В Госдепе заявили, что США хочет изолировать иранский режим
В Госдепе заявили, что США хочет изолировать иранский режим
AP
 
Основной целью политики США после ракетного удара Ирана является усиление изоляции Тегерана. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир 11 января.
 
По словам Ортегус, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы "дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство".
 
Комментируя признание Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины, представитель Госдепа отметила, что сначала "Иран отрицал это" и было много дезинформации.
 
Также Ортегус указала, что в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста в Иране. 
 
"Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тысячи человек были убиты режимом. Вероятно, не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы", - заявила она.
 
Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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Теги: Ближний Восток, США, Иран, стратегия
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Источник: korrespondent.net

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