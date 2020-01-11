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Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на фарси

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Американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентства "стоит с храбрыми иранцами" и вдохновлен их смелостью.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране, написав 11 января сообщение в Twitter на языке фарси.
 
"Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", - подчеркнул американский лидер на официальном языке Ирана.
 
По его мнению, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране.
 
"Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - заявил Трамп позднее.
 
Ранее в Госдепартаменте заявили, что за время протестов в Иране были убиты не менее 1,5 тысячи человек, и не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы.
 
Напомним, акция у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участников митинга разогнала полиция.
 
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Теги: США, Иран, протесты, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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