Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на фарси

Американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентства "стоит с храбрыми иранцами" и вдохновлен их смелостью.

Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране, написав 11 января сообщение в Twitter на языке фарси.

"Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", - подчеркнул американский лидер на официальном языке Ирана.

: . . . — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

По его мнению, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране.

"Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - заявил Трамп позднее.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что за время протестов в Иране были убиты не менее 1,5 тысячи человек, и не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы.

Напомним, акция у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участников митинга разогнала полиция.