В Иране объявили памятным днем дату гибели Сулеймани

Согласно указу иранского президента в календарь страны внесли Всемирный день сопротивления.

Власти Ирана объявили дату гибели генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления. Об этом 11 января сообщило агентство IRNA

Отмечается, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который будет отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани.

Также создана международная премия памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет носить имя генерала Сулеймани.

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани

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