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Военные США укрылись в убежищах перед ударом Ирана - СМИ

Комментариев: 1
Американская сторона была осведомлена о том, что Иран намерен атаковать базу Эйн-аль-Асад.
Американские военные
Американские военные
 
Военные США на базе Эйн-аль-Асад в Ираке были заранее оповещены об ударе Ирана и укрылись в убежищах примерно за два с половиной часа до атаки. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеканал CNN.
 
Отмечается, что журналисты посетили данный объект и получили указанную информацию от военных.
 
В публикации утверждается, что США были осведомлены о намерении Ирана атаковать базу, однако не было известно, каким именно образом будет действовать Тегеран.
 
По информации CNN, удары были нанесены только по той части иракской базы, на которой обычно находятся военные США. На нее приходится около четверти территории данного объекта. Некоторые из ракет упали в нескольких метрах от убежищ.
 
Ранее телеканал сообщил, что иракские власти заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет удары. Иракцы получили соответствующую информацию от Ирана.
 
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
 
В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные. 

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Теги: Ирак, США, Иран, военные, атака, военная база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    12.01.2020, 06:20
Оценка:  0
VSHIVANKA
ИРАН ПОКАЗАЛ ХОЗЯЕВАМ НЕРАБОВ , ЧТО МОЖЕТ СПОКОЙНО ЗАЗЕМЛИТЬ ПАРУ СОТЕН АМЕРИКОСОВ ОДНИМ РАКЕТНЫМ УДАРОМ , НО ИЗ ГУМАННЫХ СООБРАЖЕНИЙ СЛИЛ ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ....
РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ОЖИ.ДАЕМ , ТРАМП КАК И С КНДР , ИСПОРТИВ ВОЗДУХ УДАЛИЛСЯ СДЕЛАВ ХОРОШУЮ МИНУ ПРИ ПЛОХОЙ ИОЖИ.
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