Военные США укрылись в убежищах перед ударом Ирана - СМИ

Американская сторона была осведомлена о том, что Иран намерен атаковать базу Эйн-аль-Асад.

Военные США на базе Эйн-аль-Асад в Ираке были заранее оповещены об ударе Ирана и укрылись в убежищах примерно за два с половиной часа до атаки. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеканал CNN

Отмечается, что журналисты посетили данный объект и получили указанную информацию от военных.

В публикации утверждается, что США были осведомлены о намерении Ирана атаковать базу, однако не было известно, каким именно образом будет действовать Тегеран.

По информации CNN, удары были нанесены только по той части иракской базы, на которой обычно находятся военные США. На нее приходится около четверти территории данного объекта. Некоторые из ракет упали в нескольких метрах от убежищ.

Ранее телеканал сообщил, что иракские власти заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет удары. Иракцы получили соответствующую информацию от Ирана.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet