США призвали Иран извиниться за задержание британского посла

Тегеран нарушил нормы международного права, считают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Госдеп призвал Иран извиниться за инцидент с британским послом Getty Images

Вашингтон призвал Тегеран извиниться перед Лондоном за ситуацию с задержанием посла Великобритании Роберта Макэйра. Об этом в субботу, 11 января, сообщила в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Иранский режим задержал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим печально известен случаями ее нарушений. Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией... и уважать права всех дипломатов", - написала Ортэгус.

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