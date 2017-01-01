США призвали Иран извиниться за задержание британского посла
Тегеран нарушил нормы международного права, считают в американском внешнеполитическом ведомстве.
Вашингтон призвал Тегеран извиниться перед Лондоном за ситуацию с задержанием посла Великобритании Роберта Макэйра. Об этом в субботу, 11 января, сообщила в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
"Иранский режим задержал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим печально известен случаями ее нарушений. Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией... и уважать права всех дипломатов", - написала Ортэгус.
Ранее сообщалось, что посла Британии в Иране на несколько часов задержали за участие в протестах в Тегеране. Дипломата обвинили в подстрекательстве к радикальными действиям.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание Макэйра.
Напомним, акция в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки президента страны и судебного преследования виновных в катастрофе.
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