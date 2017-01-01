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В Пуэрто-Рико назвали ущерб от землетрясений

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В результате серии подземных толчков на острове пострадали 539 сооружений. Ущерб от действия стихии составляет 110 миллионов долларов.
В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений
В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений
 
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед заявила, что ущерб от серии землетрясений у берегов острова составил 110 миллионов долларов. Об этом 11 января сообщило издание Nuevo Dia.
 
По результатам первичной оценки ущерба, пострадали 539 сооружений.
 
Гарсед также сообщила, что был издан приказ о замораживании цен на продукты питания и предметы, необходимые в условиях чрезвычайной ситуации.
 
Ранее сообщалось, что в результате действия стихии была выведена из строя одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико Коста-Сур, которая вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии.
 
Напомним, в начале недели на острове в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведшие к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6.
 
Во вторник, 7 января, власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации
 
Последнее мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло утром в субботу. Сейсмологи продолжают фиксировать в регионе афтершоки.

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Теги: магнитуда, Пуэрто-Рико, ущерб, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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