В Пуэрто-Рико назвали ущерб от землетрясений

В результате серии подземных толчков на острове пострадали 539 сооружений. Ущерб от действия стихии составляет 110 миллионов долларов.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед заявила, что ущерб от серии землетрясений у берегов острова составил 110 миллионов долларов. Об этом 11 января сообщило издание Nuevo Dia

По результатам первичной оценки ущерба, пострадали 539 сооружений.

Гарсед также сообщила, что был издан приказ о замораживании цен на продукты питания и предметы, необходимые в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате действия стихии была выведена из строя одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико Коста-Сур, которая вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии.

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