В Пуэрто-Рико назвали ущерб от землетрясений
В результате серии подземных толчков на острове пострадали 539 сооружений. Ущерб от действия стихии составляет 110 миллионов долларов.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед заявила, что ущерб от серии землетрясений у берегов острова составил 110 миллионов долларов. Об этом 11 января сообщило издание Nuevo Dia.
По результатам первичной оценки ущерба, пострадали 539 сооружений.
Гарсед также сообщила, что был издан приказ о замораживании цен на продукты питания и предметы, необходимые в условиях чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в результате действия стихии была выведена из строя одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико Коста-Сур, которая вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии.
Напомним, в начале недели на острове в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведшие к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6.
Во вторник, 7 января, власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации.
Последнее мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло утром в субботу. Сейсмологи продолжают фиксировать в регионе афтершоки.
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