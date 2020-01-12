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СМИ узнали об угрозах США Ираку

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Вашингтон готов лишить Багдад доступа к средствам от продажи нефти в случае вывода американских войск.
Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка
Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка
 
США угрожают Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету, который находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На нем хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщила 11 января газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Госдепартамент предупредил власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету, если американские войска будут выведены из страны.

Соответствующее предупреждение премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил в среду, 8 января. 

Отмечается, что подобный шаг американских властей может нанести серьезный ущерб экономике Ирака. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.
 
Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.
 
Напомним, 5 января Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду "невиданными санкциями" и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.

По словам американского лидера, на счету в США находятся 35 миллиардов долларов Ирака.

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Теги: нефть, Ирак, США, военные, счет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
лаптиADIDAS    12.01.2020, 07:31
Оценка:  +11
лаптиADIDAS
чуркабесов надо воспитывать копняками ))
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