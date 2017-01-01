На Тайване прошли выборы президента

Цай Инвэнь призвала Китай к диалогу и отказа от неприемлемых условий и угроз применения силы.

На Тайване состоялись президентские выборы, по результатам которых действующего главу государства Цай Инвэнь переизбрали на второй срок. Об этом накануне сообщило местно издание Taiwan News.

За Цай Инвэнь проголосовали более избирателей 57% – 8,1 млн человек.

В своем выступлении президент заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет. Она призвала Китай к диалогу и отказа от неприемлемых условий и угроз применения силы.

Цай Инвэнь подчеркнула, что во время второго срока его администрация продолжит свое ответственное, непровокационное отношение к Китаю и избежит серьезных конфликтов в Тайваньском проливе.

"Китай пытался заставить нас в неприемлемые условия, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборонные возможности", – сказала она.

Также президент отметила, что стороны несут ответственность за продвижение к диалогу, и "ни одна из стран не должна отрицать факт существования другой". Она надеется, что у Тайваня будет возможность участия в международных процессах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. По его словам, "Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет".

В США одобрили продажу истребителей F-16 Тайваню на $8 млрд

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet