На Мальте избрали нового премьер-министра

Джозеф Мускат покинет премьерский пост из-за политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии.

Лейбористская партия Мальты выбрала Роберта Абелу новым премьер-министром страны на смену Джозефу Мускату, покидающему данный пост на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии. Об этом сообщает Malta Today в воскресенье, 12 января.

Ранее стало известно, что Мускат пообещал уйти в отставку, как только правящая в стране Лейбористская партия выберет своего нового лидера. Сообщение о планирующейся отставке было сделано спустя несколько часов после того, как тысячи протестующих собрались в столице Валетте с призывами об отставке премьера для обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки в 2017 году.

По предварительным данным, участие в голосовании, прошедшем в 13 населенных пунктах страны, приняли 16,2 тысячи из 17,5 тысячи членов Лейбористской партии, явка составила 92,5%. За пост премьера Абела – сын бывшего президента Мальты – боролся с заместителем премьер-министра Крисом Ферном.

По результатам подсчета голосов Абела набрал 57,9%, его соперник – 42,1%.

"Роберт Абела не победил, Крис Ферн не проиграл. Победила Лейбористская партия", – заявил новый премьер.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Позже стало известно, что на Мальте перед судом предстанут три человека, которые подозреваются в убийстве журналистки.

В итоге расследование смерти журналистки привело к политическому кризису на Мальте.

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