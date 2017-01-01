В Иране студенты вышли на протест из-за сбитого украинского самолета
В Тегеране прошла акция протеста, в которой участвовали студенты. Протестующие возмущались тем, что власти Ирана сбили украинский пассажирский самолет, а потом несколько дней заявляли, что к этому не причастны.
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На митинге скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки Али Хаменеи и зажигали свечи в память о погибших в лайнере. В протесте участвовали граждане Ирана и Канады, а также Украины, Швеции, Британии, Германии и Афганистана.
Студенты рвали фотографии генерала Касема Сулеймани, убитого США в начале месяца, сообщает местное госагентство FARS. По данным агентства, в Тегеране в акции участвовали до тысячи человек.
Ранее сообщалось, что на акции задержали посла Британии в Иране Роберта Макэйра. Глава дипмиссии по версии агентства Тасним не только участвовал в акции, но и якобы пытался руководить толпой. США и Британия возмущены задержанием посла. Помимо Тегерана, акции протеста прошли в Исфахане, Ширазе и других городах страны.
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