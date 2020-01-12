В Ираке убит командир проиранской группировки

Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов.

В субботу в Кербеле, городе примерно в 62 милях к юго-западу от Багдада, был застрелен лидер высокопоставленных народных мобилизационных сил Талеб Аббас Али аль-Саеди. Об этом сообщает Daily Mail.

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Местные СМИ сообщили, что аль-Саеди был убит неизвестными вооруженными людьми, но никаких дополнительных сведений о стрелках не было доступно.

Аль-Саеди был командиром бригады Кербела, подразделения в поддерживаемой Ираном группировке шиитов.

Центральное командование США, которое наблюдает за военной деятельностью на Ближнем Востоке, не комментировало убийство лидера группировки.

Напомним, ранее сообщалось, что США пытались убить еще одного иранского командира.