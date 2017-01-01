В Иране создали группу по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави надеется, что это поможет облегчить страдания родным погибших.

В Иране начала работу специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов, возникающих у родственников жертв крушения лайнера Boeing компании МАУ. Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Mehr в воскресенье, 12 января.

Читай также: В Иране студенты вышли на протест из-за сбитого украинского самолета По словам Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. По словам Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии.

Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.