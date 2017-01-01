Циклон в ОАЭ: Аэропорт Дубай затопило
Международный аэропорт Дубай затоплен.
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Из-за мощного циклона над Объединенными Арабскими Эмиратами оказался затопленным международный аэропорт Дубай.
Многочисленные очевидцы сняли на видео затопление. На видео видно, как вода залила взлетно-посадочные полосы.
"Работа аэропорта затруднена из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, скорее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", - сказано в сообщении аэропорта.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнения в Индонезии стали 53 человека.
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