Военные США и Японии провели учения по высадке десанта
Воинские подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта, имитировавшие операцию на одном из отдаленных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS в воскресенье, 12 января.
Отмечается, что учения состоялись на полигоне Нарасино, примыкающем с северо-востока к префектуре Токио. В них принял участие министр обороны Японии Таро Коно, который прыгнул с парашютом с 11-метровой вышки, используемой для отработки техники десантирования.
В маневрах были задействованы 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии численностью около 2 тысяч человек и переброшенные с южного острова Окинава подразделения американского спецназа. Десантирование проводилось с высоты примерно 300 метров.
В ходе учений японо-американские силы отбили у гипотетического противника захваченный им условный островок в Восточно-Китайском море, где Токио конфликтует с Пекином из-за прав на территории и спора при разграничении эксклюзивных экономических зон двух стран.
Ранее сообщалось, что Япония платит два миллиарда долларов за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. Контракт истекает в 2021 году.
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