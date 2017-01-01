Военные США и Японии провели учения по высадке десанта

В ходе учений японо-американские силы отбили у гипотетического противника захваченный им условный остров в Восточно-Китайском море.

Воинские подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта, имитировавшие операцию на одном из отдаленных островов в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TBS в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что учения состоялись на полигоне Нарасино, примыкающем с северо-востока к префектуре Токио. В них принял участие министр обороны Японии Таро Коно, который прыгнул с парашютом с 11-метровой вышки, используемой для отработки техники десантирования.

В маневрах были задействованы 1-я парашютно-десантная бригада сухопутных сил Японии численностью около 2 тысяч человек и переброшенные с южного острова Окинава подразделения американского спецназа. Десантирование проводилось с высоты примерно 300 метров.

В ходе учений японо-американские силы отбили у гипотетического противника захваченный им условный островок в Восточно-Китайском море, где Токио конфликтует с Пекином из-за прав на территории и спора при разграничении эксклюзивных экономических зон двух стран.

Ранее сообщалось, что Япония платит два миллиарда долларов за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. Контракт истекает в 2021 году.

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