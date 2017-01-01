В Таиланде прошел антиправительственный пробег

В пробеге участвовали более 13 тысяч человек.

В Бангкоке в воскресенье, 12 января, прошел антиправительственный забег, сообщает агентство Associated Press.

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Участники пробега требовали отставки премьера Таиланда Праюта Чан-Очи. Мероприятие прошло в городском парке.

Во время пробега участники держали плакаты "Каждая капля пота - для будущего Таиланда" и "Избавиться от дяди тяжелее, чем от жира на животе". В Таиланде жители в шутку называют премьера "дядей Ту".

Главное недовольство протестующих - в уровне развития экономики. Также они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране студенты вышли на протест из-за сбитого украинского самолета.